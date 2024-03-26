Эмин Агаларов рассказал о подвигах сотрудников «Крокуса»

Несмотря на слухи о бездействии сотрудников концертного зала «Крокус Сити Холл», именно они помогали людям спасаться во время теракта. Об этом рассказал сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development, Эмин Агаларов.

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По словам Агаларова-младшего, он вместе с сотрудниками «Крокуса» и экстренных служб вошел в концертный зал через 40 минут после начала нападения. Добравшись до четвертого этажа, он вытащил носители из камер видеозаписи, чтобы в дальнейшем предоставить их следствию для поиска террористов. Также сотрудники концертного зала помогали выносить из здания тела погибших и тех, кого еще можно было спасти, передает РИА Новости.

— Настоящие герои, которые не смогли поступить иначе. Неоценимая благодарность всем, кто помог людям выжить в этом кошмаре, — написал Агаларов-младший в своем личном блоге.

Генпрокуратура России не выявила нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла», так как необходимости в вооруженных специалистах не было.

Пятнадцатилетний Ислам, подрабатывавший в гардеробной концертного зала «Крокус Сити Холл» 22 марта, смог спасти больше 100 человек во время теракта. Школьник рассказал, что просто выполнял свою работу.