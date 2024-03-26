«Настоящие герои»: Эмин Агаларов рассказал о подвигах сотрудников «Крокуса»
Несмотря на слухи о бездействии сотрудников концертного зала «Крокус Сити Холл», именно они помогали людям спасаться во время теракта. Об этом рассказал сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development, Эмин Агаларов.
По словам Агаларова-младшего, он вместе с сотрудниками «Крокуса» и экстренных служб вошел в концертный зал через 40 минут после начала нападения. Добравшись до четвертого этажа, он вытащил носители из камер видеозаписи, чтобы в дальнейшем предоставить их следствию для поиска террористов. Также сотрудники концертного зала помогали выносить из здания тела погибших и тех, кого еще можно было спасти, передает РИА Новости.
— Настоящие герои, которые не смогли поступить иначе. Неоценимая благодарность всем, кто помог людям выжить в этом кошмаре, — написал Агаларов-младший в своем личном блоге.
Генпрокуратура России не выявила нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла», так как необходимости в вооруженных специалистах не было.
Пятнадцатилетний Ислам, подрабатывавший в гардеробной концертного зала «Крокус Сити Холл» 22 марта, смог спасти больше 100 человек во время теракта. Школьник рассказал, что просто выполнял свою работу.