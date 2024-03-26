СМИ: жителям России предложат отключать электроприборы для экономии

Минэнерго России планирует привлечь жителей страны к проекту по снижению спроса на электричество. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект плана министерства, населению предложат отключать бытовые приборы в определенное время, чтобы разгрузить энергосистему и снизить цены.

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По данным «Коммерсанта», в Минэнерго хотят воспользоваться стратегией demand response (с англ. «отклик на спрос») - это стратегия управления потреблением электричества, основанная на изменении потребления в ответ на скачки цен или на другие сигналы рынка.

Стратегия, среди прочего, предусматривает сдвиг времени потребления энергии на периоды с более низким спросом (к примеру, в ночное время) и временное отключение бытовых приборов.

Эффективное управление спросом позволяет снизить затраты на производство, распределение и передачу электроэнергии, снимая необходимость использовать дорогостоящие резервные мощности. Стратегия позволяет снизить потребление электричества во время пиковых нагрузок, повысить энергоэффективность и уменьшить потребление ресурсов.

Как рассказали «Коммерсанту» в Минэнерго, идея состоит в том, чтобы люди добровольно снижали потребление электричества «на заявленный уровень в указанные часы» и за счет этого получали вознаграждение.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) газете заявили, что реализовать эту инициативу можно будет только после запуска целевой модели управления спросом. По информации издания, проект постановления правительства, касающийся модели управления спросом, подготовлен. В нем идет речь о запуске механизма управления оптовым спросом для крупных коммерческих потребителей.

Глава Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим заявил «Коммерсанту», что привлечь рядовых потребителей к этой системе будет непросто, так как нынешние низкие тарифы не оставляют места для мотивации. По оценке Сасима, сейчас средний российский тариф для физических лиц составляет 5,3 рубля за один киловатт-час. Эксперт заявил, что это на 34 процента ниже экономически обоснованного тарифа.