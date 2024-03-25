Эмин Агаларов сообщил о сомнениях в вопросе восстановления «Крокус Сити Холла»

Рассуждать об этом пока рано; владельцы здания будут опираться на «общее мнение страны». Об этом бизнесмен рассказал РБК. Сын собственника Crocus Group Араза Агаларова добавил, что на месте теракта обязательно будет мемориал.

«Сейчас, в данный момент, у нас немножко другие приоритеты: мы хотим оказать максимальную помощь пострадавшим, подключить к этому Фонд Муслима Магомаева, который тоже будет принимать в этом участие, и помочь спасателям разобрать завалы. Пока у нас первые задачи — такие», — добавил Агаларов-младший.

Ранее против восстановления концертного зала выступили несколько депутатов Госдумы и Мосгордумы.