В ОП РФ призвали учредить фонд помощи пострадавшим от ЧП

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов РФ при Общественной палате Александр Малькевич в беседе с газетой "Взгляд" прокомментировал сообщения о том, что многие российские банки пообещали списать всю задолженность пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле". По его мнению, подобную практику следует распространить на жителей российских регионов, страдающих от украинских атак.

Также он призвал учредить в России специальный фонд помощи россиянам в случае ЧП.

"К сожалению, зачастую люди не защищены в рамках страховых случаев от прилетов ракет. Поэтому, мне кажется, было бы правильным создать фонд помощи в случае разного рода ЧП. Для этого депутатскому корпусу необходимо проделать серьезную работу", - отметил Малькевич.

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел террористический акт. Перед выступлением группы "Пикник" в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).