Главы дипмиссий арабских государств в России осудили теракт в «Крокусе»

Главы дипломатических миссий арабских государств и представительства Лиги арабских государств (ЛАГ) решительно осудили теракт в «Крокус Сити Холле» и передали свои соболезнования. Об этом министерство иностранных дел России в публикации о встрече арабских дипломатов со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаилом Богдановым.

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«Арабские дипломаты передали соболезнования в связи с гибелью мирных граждан в результате террористического акта в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта», — указано в сообщении.

Главы дипмиссий и представители ЛАГ подчеркнули, что страны арабского мира «решительно осуждают проявление любых форм насилия и экстремизма в отношении невинных людей».

24 марта в Объединенных Арабских Эмиратах самый высокий небоскреб мира Бурдж-Халифа окрасился в цвета флага России, что символизировало солидарность с российским народом в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».