Граждан Таджикистана в РФ попросили не выходить вечерами на улицу

В таджикских диаспорах рекомендовали гражданам Таджикистана, проживающим в России, не покидать свои дома по вечерам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Главы таджикских сообществ подготовили рекомендации для сограждан: не посещать массовые мероприятия и не выходить из дома после работы вечером», — говорится в сообщении.

Кроме того, ряд работодателей попросили своих сотрудников — граждан Таджикистана сдать актуальные личные данные: ФИО, данные паспорта и сведения о месте жительства.

При этом, как уточняет канал, после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» главам диаспор не поступало никаких жалоб на противоправные действия по отношению к гражданам Таджикистана.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

25 марта Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл». Все четверо — граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 32 лет. В суде как минимум двое из них признали вину. По уголовному делу о терроризме им грозит пожизненное заключение.