Посещаемость ТЦ в России резко упала после теракта в Подмосковье

Посещаемость торговых центров в России после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье упала на 15–20%. Такие данные озвучили эксперты Focus Technologies, передает «Коммерсантъ».

23 марта трафик в торговых центрах Москвы уменьшился на 33% в сравнении с прошлой неделей и на 34% по сравнению с показателями 2023 года. Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев пояснил, что посещаемость резко снизилась как из соображений безопасности, так и в знак сочувствия к родным тех, кто был в «Крокусе» во время атаки.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил, что посещаемость торговых центров будут восстанавливать в течение месяца. Таких происшествий в России не было давно, поэтому сравнить падение трафика можно только с периодом пандемии коронавируса. В качестве одного из факторов восстановления трафика специалист назвал усиление мер безопасности — например, в Москве сейчас массово усиливают охрану и организуют дополнительные проверки на входе. Люлин отметил, что эти меры приведут к росту затрат на 20-30%, но на рынке и без того не хватает кадров, так как многие задействованы в специальной военной операции.

Основатель Zemskiy Group Владислав Земский считает, что «в моменте усилить охрану на всех объектах невозможно», поскольку создание вооруженных групп быстрого реагирования, покупка дополнительных мониторов и камер, реагирующих на звуки, движения, выражения лиц, может занять несколько недель.