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В России объявили акцию «Свеча памяти»

Росмолодежь объявила о проведении акции «Свеча памяти», посвященной жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Федеральное агентство по делам молодежи в Telegram-канале.

В России объявили акцию «Свеча памяти»
© globallookpress.com

Уточняется, что дети, молодые и взрослые люди собираются возле памятных и стихийных мемориалов, чтобы почтить память погибших от трагедии.

В пятницу, 22 марта, группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура. Погибли более 150 человек, свыше 200 пострадали.

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