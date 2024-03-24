За месяц до своего 59-летия умер актер Игорь Булатов

Ушел из жизни заслуженный деятель искусств РФ Владислав Разноглядов, советский и российский хореограф, главный балетмейстер Свердловского академического театра музыкальной комедии с 1973 по 2006-й и с 2009 по 2011-й годы, настоящий "рыцарь танца".

Артист скончался 22 марта в возрасте 85 лет.

Разноглядов родился в 1938 году, карьеру начал в Свердловском театре оперы и балета в 1960-м. В 1972-м окончил ГИТИС, и уже на следующий год стал главным балетмейстером Свердловского театра музыкальной комедии.

Первая же постановка Разноглядова, оперетта-песня "Василий Теркин", принесла ему славу.

За карьеру артист одинаково успешно ставил танцы для классических оперетт и стильные номера для мюзиклов: "в его хореографии были и элегантность, и лиризм, и чувство юмора", - отмечено некрологом.

Среди постановок Разноглядова: "Моя прекрасная леди" (1973 год), "Полярная звезда" (1974), "Пусть гитара играет" Фельцмана (1975), "Прекрасная Елена" (1976) и "Рыцарь Синяя Борода" Оффенбаха (1978), "О бедном гусаре..." (1987), "Кальманиана" (1990), "Приключения Буратино" Рыбникова (1991) и "Оливер!" (1994), другие.

Прощание с Владиславом Разноглядовым состоится 26 марта в 12.30 в зале "Георгиевский" дома прощаний "Воскресение" по адресу: Екатеринбург, улица Серафимы Дерябиной, 41а, - сообщили в пресс-службе его театра.