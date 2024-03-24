Вещи из гардероба «Крокуса» начнут выдавать с 18 часов
Вещи, оставленные в гардеробе «Крокус Сити Холла», начнут выдавать с 18 часов 24 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в соцсетях. По его словам, правоохранители разрешили выдачу вещей.
До 15 часов специалисты упакуют и опишут одежду. Первыми одежду получат те, у кого есть гардеробная бирка.
Также вечером начнется выдача оставленных на парковке машин — всего 383 автомобиля, но точное время неизвестно. «К выдаче машин также готовы. Вместе с ГИБДД обзваниваем собственников, чтобы вечером начать возвращать автомобили», — написал глава региона.
Для уточнения информации открыт телефон горячий линии: 122-0. Для звонков из Москвы: 8 (800) 550-50-30.
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