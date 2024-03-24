РЖД бесплатно перевезет в Москву близких пострадавших при теракте в «Крокусе»

Родственники пострадавших и погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» смогут бесплатно доехать до Москвы на поездах компании Российские железные дороги. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщили в пресс-службе перевозчика.

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Для родственников также предусмотрены бесплатные билеты в обратную сторону.

— Для оформления проезда просим обращаться по специально выделенному телефону 8 (800) 250-15-20, — передает Telegram-канал «Телеграмма РЖД».

Вечером 22 марта около 20:00 неизвестные с автоматами и в камуфляжной форме ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт. В настоящее время число погибших превысило 130 человек. Подозреваемых в совершении теракта задержали. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

Согласно обновленным данным МЧС, при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» пострадали 152 человека, погибли 133.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». В этот день в Музее Победы в знак скорби по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» на десятках экранов зажгутся свечи.