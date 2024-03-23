Путин подписал закон, освобождающий участников СВО от уголовного наказания

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность получить освобождение от уголовной ответственности при заключении военного контракта в период СВО. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон дополняет Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

По новым нормам, уголовные дела против лиц, призванных по мобилизации или заключивших контракт с ВС РФ, будут приостановлены при определенных условиях. Это получение государственной награды, увольнение с военной службы по здоровью, возрасту, в связи с окончанием СВО, мобилизации или военного положения.

Новые нормы УК и УПК будут применяться только к тем, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести.

Контроль над такими гражданами будет осуществляться командованием воинских частей. Если во время службы освобожденный от наказания совершит новое преступление, суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенного приговора.

Закон не распространяется на совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, виновных в терроризме, отдельных преступлениях против общественной безопасности и против конституционного строя и безопасности государства.

В законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» внесены соответствующие уточнения.