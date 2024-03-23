В Беслане в память о погибших в "Крокус сити холле" зажгли свечи в школе № 1

Жители Беслана организовали акцию памяти жертв теракта в "Крокус сити холле" в захваченной 20 лет назад террористами школе № 1. Об этом ТАСС сообщила сопредседатель комитета "Матери Беслана" Анета Гадиева.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

"Вместе с администрацией местного самоуправления Правобережного района организовали акцию памяти по жертвам теракта в Подмосковье. Такие же звери, которые убили беззащитных людей в "Крокус сити холле", пришли в 2004 году и в 1-ю школу города Беслан! Вновь терроризм показал свое подлое, бесчеловечное, трусливое лицо, ударив по безоружным людям, беззащитным детям!" - сказала Гадиева.

Жители и гости Беслана собрались в спортивном зале разрушенной школы. Там свечами выложили "Москва. Скорбим. Беслан". Свечи будут гореть до поздней ночи. Все желающие выразить солидарность пострадавшим могут приходить в любое время.