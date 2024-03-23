Губернатор Воробьев: Список погибших после теракта в «Крокусе» опубликуют в 10:00

Список погибших людей при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» будет опубликован в 10:00. Об этом в субботу, 23 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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— В 10 утра по московскому времени будет опубликован список погибших в результате теракта, которых удалось идентифицировать, — сообщил он.

Воробьев добавил, что в БЦ «Кубик» рядом с «Крокусом» начнет работу Центр помощи, где родственники погибших и пострадавших смогут получить всю необходимую информацию. В центре будут работать представители правительства, они окажут необходимую помощь и ответят на все вопросы, написал губернатор в своем Telegram-канале.

В подмосковном «Крокусе», расположенном в Красногорске, вечером 22 марта произошла стрельба. Предварительно установлено, что в результате теракта погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться. На городских улицах по всей стране появились траурные билборды и баннеры в память о жертвах теракта.