В московском метро проверяют сумки пассажиров

На некоторых станциях московского метро сотрудники транспортной безопасности проводят проверку сумок и рюкзаков пассажиров. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее Минтранс РФ объявил о сохранении максимального третьего уровня безопасности на транспортных объектах.

По данным журналиста РИА Новости, утром в субботу были ужесточены меры безопасности на станциях Павелецкая и Серпуховская. Сотрудники транспортной безопасности осуществляют проверку сумок и рюкзаков пассажиров при входе.

Утром в субботу на Павелецком вокзале в Москве все спокойно, процедура досмотра пассажиров проходит без особых изменений. Перед зданием вокзала находится экипаж ДПС, следит за порядком, сообщали ранее также РИА Новости.

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