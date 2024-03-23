Россияне активно помогают пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Таксисты-волонтеры дежурят у Красногорской городской больницы №1, они готовы бесплатно разводить пострадавших, медиков и их родственников после теракта в концертном зале "Крокус сити холл".

А жители ближайших к "Крокусу" домов приносят сотрудникам полиции и волонтерам горячий чай и еду и воду.

"Недалеко живем, узнала, когда готовила, - сказала девушка, принесшая чай и еду работающим около "Крокуса". - Пока готовила, не принимала всерьез, а потом, когда закончила, до меня дошло, что произошло".

Она также сообщила, что слышала звук взрыва в "Крокусе", пишет РИА Новости.

Ранее "СП" писала, что певец Shaman заявил, что готов оплатить похороны погибших и лечение пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле».