Симоньян прокомментировала теракт в «Крокус Сити Холле»

Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что «дрессировщики» хором соболезнуют жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», говорится в сообщении в ее Telegram-канале. По мнению журналистки, именно их «псы» виновны в гибели людей.

Дрессировщики хором соболезнуют жертвам своих псов, — написала она.

Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон «решительно» осудил теракт в подмосковном торговом центре. При этом отмечалось, что политик внимательно следит за ситуацией в столице. Франция выразила солидарность с жертвами, их близкими и всем российским народом, говорилось в официальном пресс-релизе Елисейского дворца.

До этого военкор Александр Сладков назвал теракт, произошедший вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, продолжением «войны Запада против России». Исполнителем мог быть кто угодно, но выгодна эта трагедия может быть лишь тем, кто против РФ «сегодня воюет», предположил он.

Кроме этого, депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что теракт в «Крокус Сити Холле» приготовили и реализовывали нелюди, давно перешедшие грань, отбросившие все принципы гуманизма, человечности. По его словам, произошло бесчеловечное преступление, направленное на мирных, беззащитных людей.