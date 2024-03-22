ВЦИОМ: 81% россиян заявили о доверии Владимиру Путину на посту президента

Большинство российских граждан доверяют переизбранному президенту страны Владимиру Путину, показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81% опрошенных, сообщается на сайте ВЦИОМ.

За неделю рост этого показателя составил 1,3 процентных пункта. О доверии премьер-министру Михаилу Мишустину утвердительно ответили 63% опрошенных.

Также 28,1% доверяют лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, лидеру «Справедливой России – патриоты – за правду» Сергею Миронову – 24,1% опрошенных, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 19,5%.

Показатель одобрения деятельности президента с 11 по 17 марта составил 78,9%. Уровни положительной оценки работы премьера и правительства составили 54,3% и 57,2% соответственно.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 44%, КПРФ – 8,4%, ЛДПР – 8,3%, «Новые люди» – 7,3% и «Справедливая Россия – патриоты – за правду» – 3,4%.

Метод опроса – телефонное интервью. Всего опрошено 1,6 тыс. респондентов от 18 лет.