Алексей Учитель оценил будущее Кологривого после пьяного дебоша

Режиссер Алексей Учитель оценил будущее актера Никиты Кологривого после устроенного им пьяного дебоша в баре. Слова кинематографиста приводит KP.RU.

Учитель отметил, что считает звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» талантливым, но ему стоит задуматься над своим поведением.

«От него все зависит, ему никто не поможет, кроме него самого. Если он не осознает это, то дальше просто будет терять в качестве того, что он делает на экране. В театре он, по-моему, не служит. Это тоже, кстати, наверное, влияет», — пояснил он.

Режиссер пожелал артисту правильно расставить приоритеты и заняться поиском себя на экране.

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«Могу только пожелать ему быстрее понять, что главное то, что он делает, его за это ценят», — заключил Учитель.

Ранее педагог Кологривого, преподаватель Новосибирского театрального института Владимир Зуев отреагировал на дебош артиста с последующим арестом. Он назвал актера большим ребенком.