Лерчек отреагировала на новости о ее разводе с мужем

Социальные сети возлюбленных были наполнены совместными снимками, демонстрирующими семейную идиллию. Лера и Артем состояли в отношениях со времен студенчества, за эти годы они успели пожениться, построили успешную карьеру и стали родителями троих детей.

В прошлом году пара столкнулась с серьезными испытаниями – их обвинили в неуплате налогов и отмывании денег. Год у супругов не было возможности выйти в социальные сети, также им было запрещено покидать свой дом. Сумма задолженности превысила 500 млн рублей. Уголовное дело было прекращено в декабре прошлого года, супруги погасили долг.

Тяжелый период сказался на отношениях пары. Во время нахождения дома они начали часто ругаться и выяснять отношения. О разладе в паре начали говорить поклонники. Лерчек успокаивала фолловеров и отмечала, что им с Артемом удалось наладить отношения.

На днях стало известно о разводе пары. Лерчек обратилась к поклонникам и попросила дать ей время.

«Я знаю, что вы хотите комментариев. Но пока мне очень тяжело. Прошу дать время и просто поддержать, просто быть рядом», - высказала девушка в социальных сетях.

Артем пока предпочитает не говорить о своей личной жизни. Поклонники пары надеются, что они скоро помирятся.

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«Вы столько прошли вместе. Неужели сдадитесь сейчас, когда все трудности позади?!», - написал один из фолловеров супругов.

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