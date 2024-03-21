Место проведения первого российского аналога «Евровидения» перенесли

Место проведения музыкального конкурса «Интервидение» решили перенести. Изначально международное соревнование планировали провести в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина опубликованного на сайте правовых актов. Lenta.ru

Отмечается, что международный конкурс пройдет в 2024 году в Москве. Газета.Ru

О проведении в России «Интервидения» сообщил 18 декабря прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что мероприятие могло бы стать ежегодным и открытым для участников из всех стран, разделяющих российские духовные ценности. Парламентская газета