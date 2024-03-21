В небе над российским городом заметили НЛО

Жители Уфы вечером 20 марта заметили редкое явление — над городом пролетело небесное тело, оставившее яркий след. Об этом сообщает UTV.

© dreamstime.com

За неопознанным летающим объектом горожане наблюдали на западе города — на улице Рихарда Зорге и около Затонского моста. Падение космического объекта попало в объектив камер.

Пентагон опубликовал рассекреченные видео об НЛО

Астроном уфимского планетария Тамара Денисова рассказала, что в этот период времени потоков метеоритов в космосе нет, однако могут упасть одинокие небесные тела.

«Это может быть единичные тела, которые летают в космосе. Одиночный метеор может, конечно, упасть», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что жители Воронежской области смогут увидеть комету, пролетающую над Землей раз в 71 год. Как рассказал астроном Дмитрий Лавров, к планете на максимально близкое расстояние подлетит комета 12P Понса-Брукса.