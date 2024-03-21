В небе над российским городом заметили НЛО
Жители Уфы вечером 20 марта заметили редкое явление — над городом пролетело небесное тело, оставившее яркий след. Об этом сообщает UTV.
За неопознанным летающим объектом горожане наблюдали на западе города — на улице Рихарда Зорге и около Затонского моста. Падение космического объекта попало в объектив камер.
Пентагон опубликовал рассекреченные видео об НЛО
Астроном уфимского планетария Тамара Денисова рассказала, что в этот период времени потоков метеоритов в космосе нет, однако могут упасть одинокие небесные тела.
«Это может быть единичные тела, которые летают в космосе. Одиночный метеор может, конечно, упасть», — сообщила она.
Ранее сообщалось, что жители Воронежской области смогут увидеть комету, пролетающую над Землей раз в 71 год. Как рассказал астроном Дмитрий Лавров, к планете на максимально близкое расстояние подлетит комета 12P Понса-Брукса.
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