Прокуратура заявила о слишком мягком наказании Кологривому

Прокуратура намерена подать жалобу на решение Центрального районного суда Новосибирска, арестовавшего актера Никиту Кологривого, так как считает наказание мягким. Об этом со ссылкой на представителя надзорного ведомства пишет РИА Новости.

Кологривый устроил пьяный дебош в одном из заведений Новосибирска и пытался склонить к близости сотрудницу. По словам девушки, сначала артист был очень милым, но затем начал пытаться поцеловать ее, а когда она вырвалась, укусил.

Пострадавшая от действий Кологривого раскрыла подробности инцидента

Никита Кологривый был обвинен по статье мелкое хулиганство. Центральный районный суд Новосибирска приговорил его к административному аресту на семь суток.

«Решение об административном аресте Никиты Кологривого будет обжаловано в связи мягкостью назначенного наказания», - заявила представитель прокуратуры.

Сам актер отметил, что ничего обжаловать не собирается, так как его дочь должна знать, что нужно отвечать за свои поступки.