ВЦИОМ: большинство опрошенных россиян осведомлены о синдроме Дауна

Порядка 92% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) знают, что такое синдром Дауна. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

"Девять из десяти россиян (92%) знают, что такое синдром Дауна, но характер осведомленности поверхностный (85% знают о нем в общих чертах или отдельные факты), только 7% сообщили, что хорошо разбираются в этой теме. Женщины в целом чуть чаще говорят, что знают об этой особенности развития (95% vs. 87% среди мужчин)", - говорится в сообщении.

По данным исследования, информированность о людях с синдромом Дауна основана на опосредованном опыте. Около 40% респондентов встречали таких людей в общественных местах, 37% видели в интернете или по телевидению. Гораздо реже респонденты сообщали о личном взаимодействии с такими людьми. Так, 10% заявили, что такие люди есть в семьях их знакомых, 6% проживают по соседству с ними, 3% встречали их на работе. Никогда не встречали людей с синдромом Дауна ни лично, ни в СМИ 9% россиян. При этом 2% отметили, что люди с этим синдромом есть в их семье, или что дети с этим синдромом учатся вместе с их детьми в детском саду или школе.

Более половины опрошенных россиян (68%) считают, что люди с синдромом Дауна "солнечные", добрые, веселые и общительные. Половина респондентов (53%) убеждены, что люди с таким синдромом талантливы. Кроме того, существует и негативное восприятие таких людей: треть россиян (32%) полагают, что у людей с синдромом Дауна низкая продолжительность жизни, каждый пятый (19%) считает, что его надо лечить, еще 7% считают таких людей непредсказуемыми и опасными для окружающих.

По данным ВЦИОМ, 80% опрошенных прочли бы какую-либо информацию о синдроме Дауна, если бы случайно наткнулись на нее. Для 49% интерес представляет причины и риски возникновения синдрома, 46% интересно, как разговаривать и вести себя с теми, кто имеет этот синдром. Две главные эмоции в отношении к людям с синдромом Дауна - сочувствие и жалость.

При этом девять из десяти россиян (87%) готовы общаться с человеком с синдромом Дауна, а семь из десяти россиян (69%) готовы помогать таким людям. Основными видами поддержки являются покупка товаров, изготовленных такими людьми - 35%, помощь в освоение профессии - 23%, разовые пожертвования - 20% и помощь через репосты в социальных сетях - 19%.

Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" по заказу фондов "Синдром любви" и "Даунсайд Ап" проводился 8 - 10 февраля 2024 года. В нем приняли участие более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.