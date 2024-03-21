Очередной иск подан из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

В Лефортовский суд Москвы поступил очередной иск из-за «голой вечеринки», организованой блогером Анастасией Ивлеевой в клубе «Мутабор». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

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11 марта сообщалось, что суд в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей блогера Вячеслава Большакова, участвовавшего в «голой вечеринке». Он был признан виновным в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Также штраф был назначен блогеру Славе Crazysuka за аналогичное нарушение.

Голая вечеринка Ивлеевой вызвала скандал. С какими последствиями столкнулись звезды шоу-бизнеса?

«Голая вечеринка» в столичном клубе «Мутабор» была организована блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой в декабре 2023 года. Кадры с откровенными нарядами участников мероприятия вызвали широкое общественное возмущение. Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей. По данным СМИ, из-за скандала она лишилась почти всех рекламных контрактов и практически перестала появляться на публике. «Мутабор» был закрыт за нарушение санитарных норм. После скандала его владельцы решили переименовать клуб, выбрав новое название ARMA.