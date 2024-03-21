В Грайворонском округе призвали жителей временно выехать в целях безопасности

Глава администрации регулярно обстреливаемого украинскими войсками Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев призвал жителей временно выехать в целях безопасности. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ситуация продолжает оставаться напряженной и наиболее правильным решением станет временный отъезд с территории городского округа.

«Коллеги из Ярославской области готовы принять грайворонцев. Пожалуйста, напишите мне, кто готов уехать. Мы организуем отъезд», — написал Бондарев

Глава администрации подчеркнул, что власти стремятся доставлять продукты питания жителям, однако это зависит от оперативной обстановки. Бондарев настоятельно рекомендует не подвергать себя и своих близких опасности.

Напомним, что в последние недели Грайворонский округ подвергается регулярным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Так, 20 марта при обстреле погибли два человека. Как рассказывал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, серьезные повреждения в Грайвороне также получил социальный объект, пострадали частные дома.