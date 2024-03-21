Кологривый рассказал, как провел ночь в спецприемнике после дебоша

Актер Никита Кологривый рассказал об условиях содержания в спецприемнике в Новосибирске, где он провел минувшую ночь после дебоша в местном баре. Как сообщает РИА Новости, артист пообщался с журналистами в суде, где ему должны назначить наказание по административной статье.

По словам Кологривого, в изоляторе временного содержания (ИВС) было тепло, его там накормили.

«Первый раз за неделю поспал нормально», — добавил он.

Кологривый также сказал, что если суд приговорит его к аресту, то он готов понести наказание и отбыть положенный срок. Прокурор попросил для актера 15 суток ареста за мелкое хулиганство, а адвокат Кологривого просил ограничиться штрафом либо сутками административного ареста.

Кологривый передал сообщение укушенной им официантке

Напомним, что дело о хулиганстве связано с дебошем, который актер устроил в ночь на 19 марта в заведении Tangiers Lounge в Новосибирске. Кологривый приставал к официантке, а после укусил ее и пытался устроить драку. Сотрудники заведения не смогли остановить актера, к процессу подключились его друзья, которые впоследствии вывели Кологривого из бара.

Владельцы написали заявление на актера. На него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) и задержали.