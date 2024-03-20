Тарасова рассказала о реакции бойцов СВО на дебош Кологривого

Военнослужащие в зоне спецоперации возмущены выходками актера сериала «Слово пацана» Никиты Кологривого, в особенности — пьяным дебошем в Новосибирске, рассказала звезда «Глухаря», актриса Виктория Тарасова. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, артистка неоднократно посещала Донбасс. Солдаты хорошо относятся к ней, «многие из них выросли на ее работах».

«Конечно, военным, с которыми я общаюсь, не нравится такое поведение Никиты. Они его с радостью ждут на Донбассе на перевоспитание. Я готова лично отвезти его туда. Возмущение военных понять можно», — отметила Тарасова.

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По ее словам, военнослужащие желают, чтобы он приехал в зону СВО и там бил морды тем, кому их действительно следует бить.

Тарасова предположила, что Никита выпил слишком много и поэтому перестал себя контролировать.

«Хотя он сам по себе — хороший парень, но почему-то свернул не на ту тропу», — отметила актриса.

Виктория отметила, что волонтерам Кологривов также может пригодиться. Она добавила, что Никита может прийти к ней и помочь с отправкой на Донбасс очередного гуманитарного груза.