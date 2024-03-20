Васильева объяснила критику власти со стороны уехавших артистов

Российская актриса Татьяна Васильева высказалась в сторону уехавших из страны артистов. Об этом сообщает RTVI.

По ее словам, уехавшие артисты выступают с критикой в сторону действий российской власти только из-за того, что «иначе они там не нужны». При этом Васильева считает, что со временем уехавшие звезды вернутся, а жители России «их примут».

«Я понимаю, что раз они уехали, у них, конечно, масса обоснований.<...> Потому что им там надо так говорить, потому что иначе они там не нужны. Но это их проблемы. <…> Не знаю, уехали — и помалкивайте там, и живите себе — вас никто трогать не будет. А еще и вернетесь, вас примут. Но не до такой же степени ненавидеть так, такое говорить», — заявила она.

Ранее Васильева назвала ошибку участников «голой вечеринки».