Церемония поднятия флага и исполнения гимна станет в школах обязательной

Церемония поднятия флага и исполнения гимна станет обязательной для всех российских школ. Об этом сообщили в Минпросвещении. Газета.Ru

Ранее упомянутые церемонии проводились в российских образовательных учреждениях лишь в том случае, если у школ были возможности провести их достойно. Президент России призывал перенести введение этой традиции в тех местах, где пока это сложно реализовать. Lenta.ru

"В целях придания еженедельной церемонии поднятия государственного флага РФ и исполнения государственного гимна, проводимых в общеобразовательных организациях, статуса обязательной для всех общеобразовательных организаций, независимо от форм собственности, будут внесены соответствующие изменения в федеральную рабочую программу воспитания, являющуюся частью федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", - говорится в ответе за подписью замминистра просвещения РФ Татьяны Васильевой. ТАСС