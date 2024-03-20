Пострадавшая от действий Кологривого раскрыла подробности инцидента

Хостес новосибирского ресторана, пострадавшая от домогательств и нападения актера Никиты Кологривого, раскрыла в беседе со «112» подробности случившегося. По ее словам, звезда сериала «Слово пацана» начал вести себя буйно после отказа с ее стороны и пощечины.

Хостес рассказала, что изначально Кологривый вел себя «очень мило, улыбался и шутил». Затем актер положил голову ей на колени, начал пытаться поцеловать, схватить за шею и дотронуться до груди. Хостес отреагировала на это пощечиной.

После этого Кологривый начал вести себя неадекватно — сначала он укусил ее за ногу, а затем набросился на бармена и администратора. По словам хостес, она осмотрела укус еще на работе, увидев на ноге следы зубов и большой синяк, который на следующий день стал еще больше.

Несмотря на это пострадавшая сказала, что не планирует подавать иск на актера.

«Пусть извинится нормально — и все», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Кологривый устроил пьяный дебош в одном из заведений Новосибирска и пытался склонить к близости сотрудницу. За это ему грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток за мелкое хулиганство.