Безруков заявил о попытках «размыть» российскую культуру

Актер Сергей Безруков заявил, что Россия никогда не поддерживала отмену культуры других стран. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Такое заявление он сделал во время сбора доверенных лиц президента Владимира Путина в Кремле. При этом Безруков добавил, что России приходится бороться за сохранение собственной культуры.

«Мы никогда не выступали за отмену культуры. Россия никогда не выступала. Извините, даже когда появились фашисты, во время Великой Отечественной войны. Тем не менее все равно учили немецкий язык, не отменяли. Моцарта не отменяли, Баха, Бетховена не отменяли, Гете. Культура, есть культура», — заявил он.

Помимо этого Безруков считает, что попытки «размыть» российскую культуру привели к тому, что некоторые люди стали стесняться государственных символов России. По мнению актера, это похоже на «гибридную войну».

«И по истории это получается так, что мало кто нас любил. В истории вообще государства российского. Или пытались завоевать, либо использовать. И каждый раз приходилось доказывать, что мы сильные. <...> Опять в очередной раз приходится доказывать силу, чтобы нас уважали. Уважают только силу. К сожалению, к великому, по-иному не понимают. Не могут понять. Жалко. Жалко, потому что хочется дарить любовь. Да и восхищаться опять же чужой культурой и гордиться своей», — добавил он.

Ранее Безрукова освистали из-за критики выступления фигуриста Дмитрия Алиева.