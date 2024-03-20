Реестр многодетных семей запустят в РФ с 1 июля

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что реестр многодетных семей начнет функционировать в России с 1 июля 2024 года. RT на русском

Он позволит упростить процедуру взаимодействия со всеми органами и структурами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным семьям. Москва24

Многодетными в России считаются семьи с тремя и более детьми. В январе председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщала, что реестр многодетных будет действовать на территории всей страны. Это значит, что мера поддержки, позволяющая многодетным бесплатно посещать музеи, будет действовать и в других регионах. Газета.Ru