В российские школы хотят вернуть оценку за поведение

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил вернуть в школы оценку за поведение, которая будет влиять на баллы ЕГЭ. Об этом он заявил на заседании рабочей группы СПЧ по вопросам образования, посвященном реализации поручений президента в данной сфере, сообщает газета "Коммерсант".

Фадеев рассказал, что детский омбудсмен в Ульяновской области Екатерина Сморода организовала опрос педагогов по этой теме. Выяснилось, что учителя часто сталкиваются с унижением, оскорблениями, хамством и различными издевательствами со стороны учеников, однако у педагогов нет инструментов приструнить "хулиганов".

В связи с этим Фадеев предложил вернуть оценку за поведение, которая будет снижать баллы на ЕГЭ. При этом баллы предлагается добавлять за волонтерство и сдачу норм ГТО. Глава Совета планирует обсудить такую инициативу с педагогами, психологами и другими экспертами.

Ранее психолог Станислав Самбурский призвал не пытаться смотивировать ребенка на подвиги, а разделить его чувства и оказать поддержку. По его словам, родителям нельзя обесценивать детей, говоря фразы "скоро все будет хорошо" и "это обязательно пройдет".