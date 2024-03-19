Умер заведующий труппой «Имперского русского балета» Витаутас Таранда

Заместитель директора «Имперского русского балета» Витаутас Таранда скончался в возрасте 59 лет. Об этом РИА Новости сообщил исполнительный директор «Имперского русского балета» Магомед Кулбужев. RT на русском

Telegram-канал Mash сообщил, что предварительной причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность. News.ru

Отмечается, что в последнее время Таранда якобы часто выпивал, почти не передвигался без помощи и не выходил из своей московской квартиры. «Рядом с телом мужчины его супруга нашла записку, в которой он просил никого не винить», — пишет Mash. NSN.FM