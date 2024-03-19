На 59-м году жизни умер заведующий труппой «Имперского русского балета» Витаутас Таранда. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.

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Артист скончался в своей квартире в центре Москвы. Тело обнаружила его жена. Рядом была записка, в которой Таранда просил никого не винить.

До своего дня рождения мужчина не дожил всего неделю. Как пишет Mash, в последнее время Витаутас злоупотреблял алкогольными напитками. На улицу без посторонней помощи практически не выходил. Точную причину смерти, а также дату и место похорон озвучат позже.