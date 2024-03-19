В России отмечается день моряка-подводника

Торжественные мероприятия во всех пунктах базирования подводных сил, в главных базах флотов и регионах России проходят в честь моряка-подводника.

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"Атомный подводный флот - это национальная гордость, он является существенным фактором сдерживания любых агрессивных устремлений с морских и океанских направлений. Определившись в самостоятельный класс кораблей, подводные лодки прошли длительный путь развития и в настоящее время составляют основу боевой мощи российского ВМФ, а ракетные подводные лодки стратегического назначения, всходящие в состав Морских стратегических ядерных сил, являются важнейшей составляющей стратегической триады, обеспечивающей военную безопасность РФ", - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В МО РФ добавили, что организационно подводные лодки входят в состав всех флотов.

"Наиболее мощными группировками подводных сил обладают Северный и Тихоокеанский флоты. Подводные силы с момента формирования в качестве самостоятельного рода сил ВМФ, всегда были на острие процессов сдерживания вероятных противников от агрессии с морских и океанских направлений. В настоящее время основные задачи подводными лодками выполняются в форме боевых служб в мировом океане. Это боевое патрулирование ракетных подводных лодок стратегического назначения, боевая служба многоцелевых подводных лодок", - пояснили там.

В 2023-2024 годах предприятие "Севмаш" передало ВМФ России АПЛ "Красноярск", "Император Александр III". Были выведены из эллинга АПЛ "Архангельск", АПЛ "Князь Пожарский".

"Адмиралтейские верфи" передали в состав неатомные подводные лодки "Можайск" и "Кронштадт". Ежегодно, в учебных центрах ВМФ проходят переподготовку и подготовку десятки экипажей подводных лодок.