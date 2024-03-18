В Белгороде прокомментировали информацию о дефиците продуктов в магазинах

В Белгороде опровергли распространяемую в сети информацию о том, что в магазинах города образовался дефицит продуктов, и призвали не поддаваться подобным попыткам злоумышленников дестабилизировать ситуацию. Соответствующее заявление распространила пресс-служба мэрии города.

"Информация о том, что в продуктовых супермаркетах Белгорода заканчивается продовольствие, не соответствует действительности. Дефицита продукции не наблюдается", - говорится в сообщении.

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По данным мэрии, в магазинах в наличии есть хлеб, молочные продукты, мясо, яйцо, сахар, товары первой необходимости.