Более 80 тысяч москвичей и гостей столицы приняли участие в митинге-концерте "10 лет в родной гавани"

Свыше 80 тыс. москвичей и гостей столицы принимают участие в концерте на Красной площади в честь юбилея воссоединения Крыма с РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Москве на Красной площади проходит митинг-концерт "10 лет в родной гавани", посвященный 10-й годовщине воссоединения Республики Крым и города Севастополя с РФ. Правопорядок и безопасность обеспечивают сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов. В мероприятии принимают участие более 80 тысяч москвичей и гостей столицы", - написала она в Telegram-канале.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, нарушений правопорядка не допущено.

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум по вопросу воссоединения с РФ на фоне государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией тогда высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.