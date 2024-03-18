Поклонская объяснила свое появление в эфире впервые за полтора года

Советница генпрокурора России Наталья Поклонская объяснила, что впервые за полтора года появилась в телевизионном эфире, чтобы поздравить граждан с десятилетней годовщиной Крымской весны. Об этом бывшая заместительница руководителя Россотрудничества заявила в беседе с RTVI.

По словам Поклонской, многие также поздравляли ее с днем рождения, который приходится на 17 марта, и она не могла промолчать.

«Это внимание. Это нормально, когда я отвечаю и поздравляю людей с тем праздником, с тем событием, в котором сама принимала участие», — пояснила советница генпрокурора, подчеркнув, что закончившиеся присоединением полуострова события произошли, в том числе, благодаря действиям прокуратуры Крыма, где она работала.

Поклонская добавила, что в интервью касается только темы Крымской весны. При этом в дальнейшем общаться с журналистами она не планирует из-за внутренних приказов Генпрокуратуры, которые не может нарушить.

Наталья Поклонская: биография

Однако советник генпрокурора допустила, что в ряде случаев будет делать посты в Telegram. К ним она отнесла поводы, связанные непосредственно со ней и с событиями Крымской весны, а также с ее личным праздником — днем рождения.

«Когда люди поздравляют, не ответить — это некрасиво», — констатировала она.

Ранее, 16 марта, Поклонская дала появилась в эфире и обратилась к крымчанам, поздравив их с десятилетием возвращения Республики Крым и Севастополя в состав России. По ее словам, решившись на этот шаг, жители полуострова защитили себя.