Мосгорсуд утвердил заочный арест мультипликатора Мунтяна*

Мосгорсуд признал законным заочный арест обвиняемого в распространении фейков о ВС России мультипликатора Павла Мунтяна. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

© Pavel Muntyan/Telegram

Отмечается, что ранее Мунтян подавал апелляционную жалобу на решение Хорошевского районного суда о его заочном аресте.

«Ему отказано в ее удовлетворении. Мосгорсуд оставил без изменения постановление Хорошевского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мунтяна Павла Андреевича», — говорится в тексте.

Мультипликатора обвиняют в распространении фейков о ВС России. В настоящее время Мунтян объявлен в федеральный и международный розыски.

*признан в РФ иноагентом