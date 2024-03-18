Спасатели развернули флаги России и Крыма в 10 точках полуострова

В честь Дня воссоединения Крыма с Россией, который сегодня отмечают на полуострове спасатели МЧС республики совместно с членами регионального отделения "Российский союз спасателей" развернули флаги России и Крыма в 10 самых знаковых местах полуострова. Об этом сообщает МЧС Крыма.

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Спасатели Джанкойского отряда "Крым - Спас" развернули флаги на острове с символичным названием "Русский". Этот небольшой кусочек земли на севере Крыма несет на себе груз тяжелейших боев в годы Великой Отечественной войны.

"Остров расположен на севере Крыма, именно через него в годы Великой Отечественной войны проложили мост на полуостров: по нему шли, чтобы начать освобождение Крыма", - рассказали в МЧС республики.

Белогорский отряд в составе семи человек совершил подъем на вершину Белой скалы в Белогорском районе, установив флаги на высоте 325 метров над уровнем моря.

На Керченском полуострове спасатели водрузили сегодня флаги на мысе Казантип, а в Бахчисарайском районе - у памятника партизанам на северном склоне Ай-Петринской яйлы - горе Сююрю-Кая, на высоте 815 метров над уровнем моря.

Десять спасателей Судакского отряда рано утром совершили восхождение на гору Сокол. Одним из наиболее тяжелых восхождений стал подъем на гору Эклизи - Бурун, куда традиционно с утра направились спасатели Алуштинского отряда.

"Спасателям пришлось подниматься по достаточно крутому склону около 2, 5 часов. Преодолев маршрут длиной свыше шести километров, спасатели установили флаги на самой высокой точке горы Чатыр-Даг, на высоте 1527 метров над уровнем моря", - рассказали в МЧС.

В общей сложности таких знаковых мест было десять, по числу лет с момента возвращения Крыма в состав России.