Раскрыты подробности похорон Александра Ширвиндта

Стали известны подробности похорон народного артиста РФ Александра Ширвиндта. Прощание с ним состоится в Театре сатиры 18 марта. Российская газета

После кремации артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище, дату выберет семья. "Решение о дате похорон примут родственники Александра Анатольевича [Ширвиндта], о чем сообщат позднее. Театр окажет семье всю необходимую помощь", - говорится в сообщении Театра сатиры. ТАСС

Народный артист России Александр Ширвиндт скончался 15 марта в возрасте 89 лет. RT на русском