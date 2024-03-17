Стало известно о переносе прощания с Ширвиндтом

Прощание с советским и российским актером, народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом начнется 18 марта в 13:00, сообщили в пресс-службе Московского академического театра сатиры. По информации культурного учреждения, траурное мероприятие перенесли на час позже по просьбе семьи Ширвиндта.

Прощание с Александром Ширвиндтом по просьбе семьи переносится на час и пройдет в Театре сатиры 18 марта с 13:00 до 15:00, — сказано в сообщении.

Умер Александр Ширвиндт

Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в возрасте 89 лет. Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров заявил, что артист умер в больнице. Предварительной причиной смерти Ширвиндта стали проблемы с сердцем. В 2019 году он перенес операцию, после чего ему поставили кардиостимулятор. Летом 2022 году у актера диагностировали стенокардию.