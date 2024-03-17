Минтранс отменил электрички в Белгороде

Пригородное железнодорожное сообщение в Белгороде приостановлено, «в связи с оперативной обстановкой», рассказали в региональном Минтрансе. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пресс-службе пояснили, что по состоянию на 16:20 мск отменены электрички «Белгород - Наумовка» и «Наумовка - Белгород».

В Минтрансе уточнили, что в график на 18 марта изменения пока не вносились.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области семь украинских беспилотных летательных аппаратов.