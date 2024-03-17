Общая явка на выборах президента России с учетом ДЭГ превысила 61 процент

С учетом дистанционного электронного голосования общая явка на выборах президента Российской Федерации составила 61,37 процента. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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Она отметила, что выборы президента России должны пройти максимально корректно и чисто.

— Что касается явки на выборах, по состоянию на 09:45 с учетом дистанционного электронного голосования явка составила 61,37 процента. В настоящее время комиссии по московскому часовому поясу вводят информацию о явке по состоянию на 10 часов, — приводит слова Памфиловой РИА Новости.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев отметил, что последний день голосования в столице проходит в штатном режиме. Он отметил, что граждане демонстрируют беспрецедентный интерес к выборам президента России, чему способствует в том числе и развитие надежных цифровых сервисов.

Голосование на президентских выборах проходит в период с 15 по 17 марта. Все три дня граждане могут отдать голос онлайн с 08:00 до 20:00. При этом на президентских выборах 2024 года впервые используется дистанционное электронное голосование.