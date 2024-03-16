«Негативный эффект»: чем и для кого опасно резкое потепление в Москве

Скачки температур могут доставить неудобства жителям столицы, которые ведут неправильный образ жизни, и пожилым гражданам. Чем опасны резкие атмосферные изменения и как к ним подготовиться, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

© Александр Авилов / АГН Москва

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что уже во вторник, 13 апреля, москвичей может ждать рекордно теплая погода — до 21–23 градусов тепла днем. Это примерно на десять градусов выше, чем в начале недели, 12 апреля.

По мнению эксперта, здоровым горожанам, которые не имеют вредных привычек и регулярно занимаются спортом, бояться нечего: организм еще с детства настолько адаптировался к самым разным климатическим переменам, что у него всегда найдутся силы компенсировать их влияние.

— Другое дело — люди в возрасте, а также с вредными привычками и неправильным образом жизни. Курение, алкоголь, гиподинамия (недостаточная подвижность — прим. «ВМ»), ожирение, употребление острой и жирной пищи либо пищи с большим содержанием легких углеводов — все это повреждает сосудистую стенку.

В результате сосуды перестают быть эластичными и уже не могут так хорошо компенсировать атмосферные изменения внешней среды, — отметила врач.

В связи с этим, говорит Ярцева, пожилые люди, гипертоники и гипотоники, а также люди с вредными привычками могут испытывать сложности с адаптацией к, например, резкому теплу. Более того, компенсировать негативный эффект от подобных перепадов «нельзя за пять секунд», уточнила врач.

— Тут нужно все продумывать наперед, смотреть: «Ага, синоптики обещают перепад температур. Мне пора следить за моим давлением, в том числе с помощью препаратов». И лучше все это согласовывать с врачом, — сказала она.

По ее словам, в качестве профилактики также хорошо помогают кардионагрузки, спорт или хотя бы прогулки вокруг дома либо по парку и закаливание через легкий контрастный душ.

— Тогда перепады не так страшны, но если ничего не делать, то на ваше состояние может повлиять не только атмосферное колебание, но и самый простой стрессовый разговор. И тут уже разные последствия: головные боли, усталость, сонливость, подъем или опущение давления. Тяжелых последствий нет, — заявила Ярцева.

Она призвала слушать свое тело и не дожидаться, пока «станет совсем плохо». Все потенциальные пагубные последствия резких внешних изменений можно и нужно предупреждать с помощью регулярной терапии, подчеркнула медик.