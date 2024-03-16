Жители Донбасса и Новороссии должны иметь право говорить, а на заявления западных стран с осуждением проведения выборов президента РФ в Донбассе и Новороссии не стоит обращать внимания.

Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в Мелитополе высказал французский юрист в области международного права, занимающийся защитой прав жителей новых регионов РФ, политический консультант Арно Девеле, прибывший для наблюдения за ходом выборов в Запорожскую область.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что западные страны своими заявлениями с осуждением проведения выборов президента РФ в Донбассе и Новороссии пытаются вмешаться во внутренние дела России. В Telegram-канале он также подчеркнул, что менее трети членов ООН - 56 из 193 - подписались под совместным заявлением, осуждающим выборы президента России.

"После всего, что было сказано и сделано, после того, сколько людей за последние 10 лет погибли. Они потеряли все, позвольте им [жителям новых регионов] говорить, пусть "собаки лают, а караван идет", - сказал Девеле, комментируя эти высказывания Запада.

Он подчеркнул, что шанс урегулировать все мирным путем был, но западные страны им не воспользовались.

"Минские соглашения были возможностью для Запада показать, что они серьезно настроены в этом процессе. Некоторые официальные лица стран декларировали, что они гарантируют мирный процесс и рассматривают ситуацию так, что права людей, живущих в этой части мира, гарантированы. И это была ложь от начала до конца", - добавил эксперт.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.