Приезжающие голосовать из Эстонии россияне рассказали об угрозах

Граждане России, проживающие в Эстонии, сталкиваются с угрозами и боятся афишировать себя, когда едут в Ленинградскую область, чтобы проголосовать на президентских выборах. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский, передает РИА Новости.

Председатель избиркома отметил, что люди просят не записывать их на видео, поскольку опасаются проблем после возвращения.

«Их начали на погранпереходе спрашивать, зачем идете, всячески воздействовать, чтобы они не реализовали свое право… Угрозы присутствуют», — рассказал Лебединский

По его словам, таких избирателей можно понять — они хотят избежать проблем при проживании на территории других стран.

Лебединский рассказал, что в первый день выборов явка в Ленобласти превысила 35,6%. Приезжающие из Эстонии могут голосовать на 590-м участке. Он создан в 700 метрах от пограничного перехода.

При этом на эстонской границе были попытки сократить поток желающих проголосовать, но люди «идут и идут».

В пятницу на 590-м участке проголосовали 269 человек, в субботу утром пришло еще более 60, Голосование проходит в штатном режиме, провокаций не зафиксировано.

Ранее в ЦИК рассказали, что в республиках Прибалтики удалось открыть только 4 избирательных участка из 19, работавших в 2018 году.