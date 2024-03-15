Стало известно, где похоронят Ширвиндта

Похороны народного артиста России Александра Ширвиндта пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.

Церемония прощания с артистом состоится в Театре сатиры, дата и время пока не определены, рассказал Газаров, передает ТАСС.

Селезнева рассказала о последней встрече с Ширвиндтом

О смерти президента Театра сатиры народного артиста России Александра Ширвиндта стало известно в пятницу. Он скончался в больнице на 90-м году жизни.