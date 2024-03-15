Стало известно, где похоронят Ширвиндта

Газаров: Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище
Похороны народного артиста России Александра Ширвиндта пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.
Церемония прощания с артистом состоится в Театре сатиры, дата и время пока не определены, рассказал Газаров, передает ТАСС.
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О смерти президента Театра сатиры народного артиста России Александра Ширвиндта стало известно в пятницу. Он скончался в больнице на 90-м году жизни.